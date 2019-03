Messina: i Carabinieri arrestano due giovani, condannati in via definitiva per estorsione in danno degli autisti dei pullman che attendevano i fans che assistevano al concerto di Tiziano FERRO del luglio 2017.

Nella giornata di giovedì, i Carabinieri della Stazione di Tremestieri hanno arrestato i pregiudicati C.F., 31enne di origine calabrese e A. G., 24enne messinese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, poiché riconosciuti colpevoli del reato di estorsione in concorso per il quale dovranno entrambi espiare la pena di 4 anni e 5 mesi di reclusione in carcere.

I due erano stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Messina Sud l’8 luglio del 2017, nella serata in cui allo stadio “Franco Scoglio” si teneva il concerto di Tiziano FERRO, poiché erano stati sorpresi ad estorcere denaro agli autisti di alcuni pullman turistici parcheggiati lungo la strada statale, all’altezza del Villaggio Pistunina, in attesa delle comitive di spettatori che assistevano all’evento.

I militari erano intervenuti proprio mentre era in corso un’animata discussione tra uno degli autisti in sosta ed i due giovani, nel corso della quale il conducente era stato percosso con un violento schiaffo, riuscendo a bloccare i due rei prima che potessero darsi alla fuga a bordo di uno scooter. Le indagini avevano consentito di accertare che il conducente del pullman, poco prima, era stato costretto a consegnare ai due una somma in contanti per poter continuare a sostare con il proprio mezzo sulla pubblica via e che la stessa richiesta era stata avanzata anche a tutti gli altri autisti presenti.

All’esito delle formalità di rito i due condannati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Messina Gazzi ove dovranno scontare la pena.

Com. Stam.