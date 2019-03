Castel d’Aiano “Produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope” tre persone arrestate dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Castel d’Aiano hanno arrestato tre persone ai sensi dell’Art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

È successo ieri notte, durante un servizio di controllo del territorio che i Carabinieri della Stazione di Castel d’Aiano stavano effettuando in zona. Alla vista di una Volkswagen UP che stava procedendo con fare sospetto, i militari si sono avvicinati e hanno invitato il conducente a fermare il veicolo. Alla guida del mezzo c’era un 40enne bolognese con precedenti di polizia in materia di droga. A confermare l’indole criminale dell’uomo, è stato il ritrovamento di una confezione di hashish che i Carabinieri gli hanno trovato all’interno del suo portafogli. Oltre al sequestro della sostanza stupefacente e al ritiro della patente di guida, i Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo nell’abitazione del 40enne. A casa dell’uomo c’erano altri due soggetti, ivi residenti, un 53enne italiano con precedenti di polizia e un 20enne bengalese incensurato. A quel punto, i militari hanno chiesto ausilio a due pattuglie dell’Arma per perquisire l’appartamento. L’operazione è terminata col ritrovamento di un laboratorio per la coltivazione della canapa indiana e la confezione del prodotto finale, pronto per la vendita al dettaglio. Sono state sequestrate un’ottantina di piante, quasi 1 kg di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana, il kit dello spacciatore e un migliaio di euro in contanti .

I tre soggetti sono stati arrestati e trattenuti in camera di sicurezza. Questa mattina sono stati tradotti in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.