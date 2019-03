Carabinieri Bagheria (PA) Sgominata banda di aggressivi topi d’appartamento. Una donna studiava le vittime ed individuava gli obiettivi (Video)

Nella mattinata odierna, in Bagheria ed Alcamo, i Carabinieri della Stazione di Bagheria hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa del G.I.P presso il Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 8 soggetti (1 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 con obbligo di dimora nel comune di residenza), ritenuti responsabili, a vario titolo, di furto aggravato, furto in abitazione, minaccia aggravata, danneggiamento, lesioni personali aggravate, commessi nel territorio di Bagheria e comuni limitrofi, nel periodo compreso tra il luglio ed il dicembre del 2017.

Le indagini svolte dai militari della Stazione di Bagheria, attraverso attività tecniche, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, hanno permesso di accertare le responsabilità degli indagati in molteplici furti, commessi prevalentemente in abitazioni, ubicate nel comune di Bagheria e comuni limitrofi.

Le abitazioni da colpire venivano individuate da una donna, 40enne di Bagheria, anch’ella destinataria di misura cautelare, il cui “modus operandi”, ormai consolidato, consisteva nello “studiare” la vittima, informandosi, in particolare, sull’esistenza di eventi familiari che lasciassero presupporre l’assenza dalle abitazioni degli appartenenti al nucleo familiare (come matrimoni o altre cerimonie religiose), nonché segnalando ai propri complici il momento più opportuno per consumare il furto.

Le indagini dei militari dell’Arma hanno permesso di identificare gli autori di ben 16 furti e grazie ai servizi di osservazione e pedinamento espletati durante la fase delle investigazioni è stato possibile procedere, in alcune circostanze, al recupero della refurtiva asportata durante i furti, individuando alcuni dei canali di ricettazione utilizzati dal gruppo. Inoltre, le attività investigative hanno consentito di appurare come in una circostanza alcuni indagati, dopo essere stati visti da un cittadino armeggiare in maniera sospetta nei pressi di un’abitazione, avessero minacciato di morte e malmenato quest’ultimo con una mazza da baseball, in quanto responsabile di aver chiamato le forze dell’ordine.

Per l’esecuzione dei provvedimenti sono stati impegnati circa 60 Carabinieri, con l’ausilio di un elicottero del 9° Nucleo Elicotteri di Palermo.