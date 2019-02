Biella: Arrestato cittadino cinese per sfruttamento lavoratori

Militari Nucleo di Biella, conclusione mirata attività finalizzata contrastare fenomeno sfruttamento del lavoro, traevano in arresto un cittadino cinese, con pregiudizi di polizia, titolare impresa individuale esercente commercio di prodotti ortorfutticoli, per aver sottoposto a sfruttamento lavorativo, approfittando dello stato di bisogno, un lavoratore cinese privo di regolare permesso soggiorno, il quale veniva impiegato in violazione delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro ed alloggiato in condizioni precarie nelle pertinenze dell’azienda e per averlo occupato alle proprie dipendenze privo di permesso di soggiorno.

Il lavoratore clandestino deferito per violazione inerenti l’ingresso e soggiorno illegale veniva accompagnato presso questura di Biella per l’iter di espulsione dal territorio nazionale. contesto, sono stati adottati sottonotati provvedimenti sospensione dell’attività imprenditoriale, per l’impiego di n.3 lavoratori “in nero”, su n.4 impiegati, tutti cittadini cinesi. Previste ammende superiori a euro 30mila e contestate sanzioni amministrative pari a circa euro 10mila.

Violazioni di legge riscontrate: