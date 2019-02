La Polizia arresta due giovani palermitani responsabili di una rapina su strada nei pressi della stazione centrale

Palermo: La Polizia di Stato ha tratto in arresto i palermitani Lo Presti Angelo 21enne e Monte Cristian 19enne, responsabili di aver perpetrato una rapina ai danni di un giovane malcapitato che era stato, poco prima coinvolto in un sinistro stradale con il proprio scooter.

Ai “Falchi” della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile, impegnati nei servizi di controllo del territorio nei pressi di piazza Giulio Cesare, non è sfuggita l’insolita presenza di Lo Presti e Monte, volti noti per i loro precedenti di polizia per reati predatori, intenti a discutere animatamente con un giovane a pochi passi da uno scooter in sosta e che, dall’atteggiamento del gruppo, appariva essere l’oggetto della loro discussione. Improvvisamente i due uomini, sorpresi e forse spaventati dalla sirena di un mezzo di soccorso che transitava per caso da lì, si sono dati ad una precipitosa fuga in direzione della Stazione Centrale; gli agenti, che insospettiti si erano posti a breve distanza in osservazione, son a quel punto entrati in azione bloccando, dopo un breve inseguimento appiedato, i due soggetti in fuga; immediatamente dopo hanno appreso dall’altro giovane presente sul luogo che pochi istanti prima quei due individui avevano consumato una rapina ai suoi danni; in particolare, i due, approfittando della confusione generale creatasi a seguito di un sinistro stradale in cui quest’ultimo era rimasto coinvolto con il proprio scooter, avevano tentato di asportare il suo telefono cellulare dall’interno del portaoggetti installato nel manubrio del mezzo; al suo tentativo di opposizione alla sottrazione del proprio bene, i due malviventi lo avevano minacciato, intimandogli di consegnare loro anche il denaro che aveva con se’; a quel punto la vittima, spaventata e ancora frastornata per l’incidente, aveva ceduto alla richiesta, consegnando i pochi spiccioli che aveva in tasca ai due individui i quali, subito dopo, fuggivano via per poi essere catturati dagli agenti della Polizia di Stato, nel frattempo sopraggiunti.