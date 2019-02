Borgo Sabotino (LT): Un arresto in flagranza di furto in appartamento e due denunce per ricettazione

In data 16 febbraio 2019, ore 05:00 circa, i militari della Stazione Carabinieri di Borgo Sabotino, nel corso di uno specifico servizio di controllo del territorio volto ad infrenare la commissione dei reati contro il patrimonio ed in particolare i furti in abitazione, traevano in arresto in flagranza del reato di “furto e ricettazione” C. M. D., 24enne di origini rumene, domiciliato a Latina.

L’uomo, unitamente a complice riuscito a dileguarsi nelle campagne circostanti, si introduceva, previa effrazione di una porta finestra, all’interno della proprietà di una 67enne. Nella circostanza, i militari operanti, nel transitare nei pressi dell’abitazione intenti nello servizio di prevenzione e repressione notavano i malfattori all’interno dell’abitazione. L’immediato intervento consentiva di bloccare l’arrestato e rivenire materiale atto allo scasso. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire, nella disponibilità anche della propria compagna D.C. 34enne di origini romene, ulteriori arnesi da scasso, nonchè 1 stufa a pellet, 2 televisori e nr.1 stereo verosimilmente “provento di furto”. la donna veniva denunciata unitamente a compagno per ricettazione, il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre l’ arrestato condotto in tribunale per rito direttissimo.