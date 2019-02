Minturno (LT). Cercano di completare dei lavoro su una struttura già sequestrata. Denunciati in due

In data 12 febbraio 2019, i militari della locale Stazione Carabinieri, nel corso di specifico servizio teso ad infrenare reati in materia edilizia, deferivano in stato di libertà per i reati di “violazione di sigilli, abusivismo edilizio e violazione di vincolo idrogeologico” una 78enne ed un 46enne del luogo.

I predetti, rispettivamente nella loro qualità, la prima di proprietaria committente ed il secondo di custode giudiziario, venivano sorpresi a completare lavori edili in una struttura già sottoposta a sequestro penale in data 21.03.2017 consistenti nella realizzazione di struttura in cemento armato di 50 metri quadri circa nonché un muro di recinzione in pietra di 17 metri quadri circa, il tutto senza alcun titolo concessorio ed in violazione dei vincoli idrogeologici ricadenti sulla zona. Il tutto veniva sottoposto nuovamente a sequestro con nuova apposizione di sigilli.