Napoli: per evitarne il sequestro un parcheggiatore abusivo teneva il “gruzzolo” della serata di movida nello scappamento di un “cliente”. Carabinieri scoprono il nascondiglio e confiscano la somma (Video)

I Carabinieri delle compagnie di Bagnoli e Pozzuoli hanno effettuato servizi di controllo del territorio tra l’area occidentale del capoluogo campano e l’area flegrea predisposti per garantire sicurezza ai frequentatori della movida e per sottoporre a controlli di regolarità i locali della zona con il supporto di Carabinieri del NAS e l’ausilio del Reggimento Campania.

Nell’area occidentale è stato sanzionato il titolare 30enne di una discoteca in via Coroglio che teneva alle dipendenze 3 lavoratori “a nero”, come accertato dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli.Denuncia in stato di libertà per 19enne di quarto già noto alle ffoo sorpreso alla guida di una vettura senza aver mai conseguito la patente.3 giovani napoletani sono stati trovati in possesso della quantità complessiva di 4,5 grammi di hashish detenuta per uso personale e sono stati segnalati al prefetto.3 parcheggiatori abusivi, tutti già noti alle ffoo, sono stati sorpresi, bloccati, identificati e multati. uno dei 3, individuato e sorpreso nei pressi dei locali di via Scarfoglio, per evitare il sequestro e la confisca nascondeva i proventi del parcheggio abusivo nel tubo di scappamento dell’auto di un “cliente”.i militari dell’arma hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro il gruzzolo racimolato: 129 euro in monete banconote di vario taglio.A Pozzuoli, invece, i Carabinieri della locale compagnia hanno denunciato un 40enne del posto già noto alle ffoo che nella sua abitazione nascondeva una pistola scenica privata del tappo rosso, un 30enne che nella sua casa deteneva hashish per 5 grammi e circa 100 euro ritenuti provento di illecita attività e un 21enne di Napoli sorpreso alla guida di autovettura senza la patente di guida perché mai conseguita. segnalati 7 assuntori trovati complessivamente in possesso di 12 grammi di marijuana detenuti per uso personale, e allontanato con proposta di rimpatrio e ingiunzione di non far ritorno a Pozzuoli e a Quarto Flegreo 3 soggetti di Castel Volturno (1) e di Napoli (2) trovati in possesso di chiavi alterate.