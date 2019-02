Milano: Polizia di Stato – Operazione “Rail Safe Day”, per la sicurezza dei viaggiatori

Nell’ Operazione “Rail Safe Day” della Polizia di Stato per la sicurezza dei viaggiatori sono stati 223 gli agenti impiegati, 668 le località presenziate, di cui 69 stazioni e 641 le persone controllate, di cui 23 sanzionate.

Nell’ambito del progetto predisposto in ambito nazionale, nella giornata di ieri 6 febbraio, si è svolto il servizio denominato “Rail Safe Day”, finalizzato a incentivare i controlli e la prevenzione di anomali e illeciti comportamenti in ambito ferroviario da parte di utenti e viaggiatori, come l’attraversamento dei binari, l’ingiustificata presenza nelle stazioni di persone, per aumentare la sicurezza dei cittadini che fanno uso del mezzo ferroviario sia per lavoro che per turismo. Il Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Lombardia, presente in molti scali ferroviari, ha schierato e rinforzato l’impiego di agenti al fine di effettuare una serie di controlli, con particolare attenzione ai principali scali ferroviari, come le stazioni di Milano Centrale, Porta Garibaldi, Cadorna, Lambrate, Rogoredo, oltre che in altre stazioni e località. Fondamentale la dotazione agli agenti di moderni ed efficienti smartphone, che consentono veloci controlli nei confronti delle persone.