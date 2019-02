Palermo: Polizia Municipale. Conferimento irregolare dei rifiuti, controlli e sanzioni

Continuano senza soste i controlli sul conferimento dei rifiuti secondo il piano d’azione predisposto dal Comandante Gabriele Marchese per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato.

Negli ultimi sette giorni il nucleo tutela decoro urbano della polizia municipale, ha compiuto sopralluoghi ed appostamenti in abiti civili e con mezzi civetta, realizzando 88 controlli e comminato 46 sanzioni.

Di queste, 25 sono state inflitte per deposito dei rifiuti fuori orario, 17 per rifiuti depositati a terra nelle zone in cui vige la raccolta differenziata, 3 per trasporto illecito di rifiuti e 1 per rifiuti non differenziati correttamente.

Le zone oggetto dei controlli hanno riguardato via Paruta, via Galletti, viale Regione Siciliana, via Aversa, via Cataldo Parisio, via Palmerino, via Kolbe , via Altofonte, via Castellana, via Bronte, via Mariano Stabile, via Velasquez, via Li Bassi ; da un capo all’altra della città per la verifica del rispetto del regolamento comunale sui giorni e sugli orari di conferimento, mentre per quanto riguarda la raccolta differenziata oltre agli orari di conferimento va rispettato il calendario delle giornate destinate ad una particolare tipologia dei rifiuti.

Salgono così a 163 le sanzioni su 392 controlli effettuati dall’inizio di gennaio da tutte le pattuglie del Corpo, a prescindere dallo specifico servizio del nucleo di appartenenza con puntuali disposizioni operative a tutti gli agenti, coordinati per le specifiche competenze in materia di smaltimento rifiuti, dal responsabile del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana.-

