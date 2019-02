Milano: continuano i controlli straordinari della Polizia di Stato in Stazione Centrale

Il Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Lombardia non abbassa la guardia e, in particolare, nella giornata di ieri ha messo in campo gli agenti per effettuare una giornata di controlli straordinari all’interno dello scalo ferroviario più rilevante della Regione Lombardia.

Presso la Stazione di Milano Centrale questi i risultati: 39 poliziotti impiegati, 296 persone identificate di cui 162 italiani, 22 cittadini comunitari e 92 stranieri, di questi ultimi un arrestato.

In particolare, un cittadino libico di trent’anni è stato arrestato per rapina impropria nelle zona adiacente la Stazione di Milano Centrale, dove sostano i bus per gli aeroporti di Milano.

Gli operatori della Squadra di PG del Compartimento lo hanno osservato per circa un’ora aggirarsi all’interno della Stazione e nelle zone adiacenti dove sostano i bus in questione.

Qui, dopo aver atteso il momento adatto, ha fulmineamente sottratto una valigia tra quelle scaricate dall’autista dal bus ed ha iniziato la sua fuga. Gli Agenti, che hanno osservato tutta l’azione, lo hanno inseguito e bloccato vicino alla fermata dei bus urbani, pronto a salire sul primo autobus utile.

Fermato, ha preso a calci e pugni due poliziotti per tentare di liberarsi dalla presa. L’ausilio di altri due agenti ha permesso di fermare il suo operato. Accompagnato presso gli Uffici del Settore Operativo a Milano Centrale, è stato poi arrestato.

Nei giorni precedenti, precisamente il 4 febbraio, altri due sono stati gli arresti effettuati dalla Squadra di PG e dal Settore Operativo di Milano Centrale.

Il primo nei confronti di una cittadina bosniaca di 22 anni, destinataria di un ordine di esecuzione pena di 7 mesi e 4 giorni di reclusione, oltre ad una multa di 700,00€. Durante un controllo gli Agenti del Settore hanno notato la ragazza e, a seguito di verifica in banca dati, l’hanno poi condotta presso il carcere di San Vittore.

Il secondo arresto, ad opera del personale della Squadra di PG, è stato nei confronti di un algerino di 28 anni. Gli operatori lo hanno fermato, anche in questo caso, per un ordinario controllo. Alla richiesta di un documento d’identità, lo straniero ha esibito una carta d’identità della Repubblica Ceca la cui foto ritraeva palesemente un’altra persona. Da un controllo più approfondito è risultato che la stessa fosse compendio di un furto perpetrato lo scorso giugno. Dalla perquisizione personale gli Agenti hanno rinvenuto una carta di credito, anche questa non a suo nome e sempre compendio di un altro furto. E’ stato quindi denunciato per sostituzione di persona e ricettazione ed arrestato per indebito utilizzo di carte di credito.