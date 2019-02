Latina: Operazione antidroga, arrestato un giovane pusher

Il 05 febbraio 2019, alle ore 17.00 circa, nel corso di predisposto servizio antidroga, i militari del locale Nucleo Investigativo traevano in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 23 enne di Aprilia M.R. con precedenti di polizia.

Il giovane, controllato in via Astura, in località Borgo Sabotino, mentre si trovava a bordo di un’ autovettura, veniva trovato in possesso di grammi 1 di sostanza stupefacente del tipo hashish occultato in un pacchetto di sigarette.

In seguito a perquisizione domiciliare, effettuata presso l’abitazione dello stesso, questi veniva trovato in possesso di 213 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di grammi 70 circa, ulteriori grammi 4 della medesima sostanza, 10 grammi di hashish, 28 grammi di sostanza da taglio del tipo mannite e materiale vario atto al confezionamento occultato in un armadio della camera da letto. Veniva inoltre rinvenuta e sottoposta a sequestro, unitamente al suddetto stupefacente, la somma in contanti di euro 2.000, verosimilmente provento dell’attività illecita.

L’arrestato verrà associato alla casa circondariale di Latina a disposizione della competente A.G..