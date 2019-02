ROS:Operazione “SIDERA” sei indagati a vario titolo di delitti in materia di stupefacenti, armi e contro il patrimonio (Video)

Nella mattinata odierna i carabinieri del R.O.S. e del Comando Provinciale di Genova hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Genova, su proposta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sei indagati a vario titolo di delitti in materia di stupefacenti e armi e contro il patrimonio. Ad un settimo soggetto è stato notificato un provvedimento di divieto di dimora mentre altri indagati sono stati perquisiti. Sono stati inoltre perquisiti due soggetti, già condannati per l’appartenenza al locale di ‘Ndrangheta di Genova, e tuttora indagati per associazione mafiosa.

L’esecuzione della misura cautelare costituisce l’esito delle attività compiute, tra il marzo 2017 ed il febbraio 2018, su un gruppo di soggetti, in parte contigui al locale di Genova, risultati inseriti prevalentemente nel settore dei narcotici di varia tipologia (cocaina, hashish e marijuana). In particolare è stato evidenziato l’attivismo di TORBOLINO Domenico e CALABRESE Domenico i quali, già in contatto con esponenti della ‘Ndrangheta operanti sia nel nord Italia che nella regione di origine, operavano in maniera coordinata nel mercato illecito degli stupefacenti, avvalendosi della collaborazione anche di altri indagati. I due, infatti, erano divenuti riferimento per una serie di soggetti, interessati a loro volta alla distribuzione della droga. Nel corso delle attività è stato anche documentato un tentativo di importazione di cocaina direttamente dal Sudamerica proprio per far fronte alle molteplici richieste. La disponibilità di armi in capo a CALABRESE Domenico, MEGNA Nicola, MELIS Daniele e RANIERI Daniele ha peraltro ulteriormente fatto rilevare la pericolosità del gruppo individuato.

Prima dell’odierno intervento repressivo il complesso delle attività aveva già permesso di eseguire sette arresti in flagranza per le medesime imputazioni.

I destinatari della misura cautelari sono: