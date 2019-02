Milano, Polizia Ferroviaria: esito controlli straordinari del 01.02.2019

Il Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Lombardia non abbassa la guardia e, in particolare, nella giornata di ieri ha messo in campo gli agenti per effettuare una giornata di controlli straordinari all’interno dello scalo ferroviario più rilevante della Regione Lombardia.

Presso la Stazione di Milano Centrale questi i risultati: 42 poliziotti impiegati, 333 persone identificate di cui 234 italiani, 33 cittadini comunitari e 66 stranieri, di questi ultimi due denunciati.

In particolare, un cittadino somalo di circa vent’anni è stato denunciato a piede libero nella serata di ieri, in quanto si è reso responsabile del reato di percosse nei confronti di una guardia giurata presente all’interno della Galleria delle Carrozze. Lo straniero, in palese stato di ubriachezza, ha aggredito la guardia giurata che ha tentato più volte di allontanarlo dall’ingresso della Stazione in quanto molesto nei confronti di alcune persone. In risposta, ha aggredito fisicamente l’operatore. Intervenuta immediatamente la pattuglia Polfer del Settore Operativo, hanno condotto il somalo presso gli Uffici al binario 21 e lo hanno denunciato.

Il secondo denunciato è un cittadino marocchino di 34 anni per non aver adempiuto alla richiesta di una pattuglia della Polfer di esibire un suo documento di identità, senza avere giustificato motivo.