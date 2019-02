Milano: la Polizia di Stato esegue sgombero alloggia ALER e trova una serra di marijuana (Video)

Ieri la Polizia di Stato ha eseguito lo sgombero di un alloggio ALER occupato abusivamente da un cittadino italiano 38 anni in via Giambellino 58 e ha scoperto un’intercapedine in una parete in muratura che consentiva l’accesso all’appartamento attiguo al cui interno è stata sequestrata una scatola di cartone contenente foglie essiccate di marijuana e materiale riconducibile alla coltivazione della stessa.

All’interno dell’appartamento, gli agenti del Commissariato di PS Porta Genova della Questura di Milano, unitamente a due squadre del Reparto Mobile di Milano, personale del Gabinetto Regionale Polizia Scientifica di Milano e un Ispettore ALER, hanno rintracciato l’occupante abusivo, C. M. di 38 anni, il quale, dopo un primo momento di opposizione, ha raccolto alcuni effetti personali e ha lasciato spontaneamente lo stabile.

Durante le operazioni di smontaggio del mobilio e delle masserizie il agenti hanno scoperto, dietro l’armadio della camera da letto, un’apertura, ricavata danneggiando la parete in muratura, che consentiva l’accesso all’appartamento attiguo, sgomberato e lastrato nel 2013, al cui interno sono stati rinvenuti, in una scatola di cartone, foglie essiccate di colore verde di marijuana per un peso complessivo di gr.180 e materiale riconducibile alla coltivazione di tale sostanza stupefacente: 12 vasi in plastica con terriccio e radici, filtri per l’essicazione in metallo, due tensostrutture termiche smontate, un impianto di riscaldamento a lampade, un ventilatore per serre, un climatizzatore e un deumidificatore;

Al termine delle operazioni di sgombero e messa in sicurezza, che hanno comportato la lastratura di tutte le finestre e il posizionamento di una nuova porta con serratura, entrambe le unità abitative sono state poste sotto sequestro probatorio, mediante consegna delle chiavi da parte del personale ALER a personale del Commissariato Porta Genova, che ha provveduto all’apposizione dei sigilli e a deferire in stato di irreperibilità l’occupante abusivo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.