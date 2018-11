Roccagorga (LT). Prende a pugni la porta della caserma, arrestato

In data 28 novembre 2018, i militari della stazione Carabinieri di Maenza, in collaborazione con i colleghi della stazione di Roccagorga, traevano in arresto nella flagranza del reato di “resistenza a pubblico ufficiale” un 38enne di origini nigeriane residente Roccagorga.

L’uomo, raggiunto dai Carabinieri, in una pubblica via, mentre, in stato di alterazione psico-fisica, stava prendendo a pugni la porta d’ingresso del locale Comando Stazione Carabinieri, opponeva loro un’energica ed ingiustificata resistenza, colpendo immotivatamente sia i militari che un Assistente della Polizia di Stato intervenuto, libero dal servizio, in loro ausilio. L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva condotto presso la propria abitazione in attesa della celebrazione del rito direttissimo.