La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti degli autori della rapina commessa il 20 dicembre 2017 in via Pontaccio a Milano ai danni della gioielleria “PARADISO LUXURY” e appartenenti al gruppo di origine balcanica criminale denominato “PINK PANTHERS”, famoso in tutto il mondo per i modi spregiudicati e spettacolari delle rapine commesse.