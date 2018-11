Carabinieri di Giulianova: Controllo del territorio

La Compagnia Carabinieri di Giulianova, al fine di contrastare i reati contro il patrimonio, in particolare i furti in abitazioni e negli esercizi commerciali, nella nottata di ieri ha organizzato un servizio a largo raggio, svolto in particolare nel territorio dei Comuni di Roseto degli Abruzzi, Silvi e Pineto.

Cinque autoradio con i relativi equipaggi hanno pattugliato le zone degradate e i luoghi ritenuti più interessanti dai ladri. Nel corso del servizio sono state identificate 27 persone e controllati 19 veicoli, mentre 5 sono state le contravvenzioni elevate al Codice della strada e 15 i punti decurtati, complessivamente, dalle patenti di guida degli automobilisti più indisciplinati. Alcune persone sospette sono state perquisite, ed una di queste, un rosetano di 35 anni, tra l’altro sorpreso alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente, è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso me un coltello di tipo proibito di 20 cm. di lunghezza, di cui 11 di lama. L’uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il tutto è stato posto sotto sequestro penale.