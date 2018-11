Campoverde di Aprilia (LT). Eseguita ordinanza di custodia

In data 28 novembre 2018, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Latina, traendo in arresto un 46enne di origini rumene domiciliato ad Aprilia, dovendo lo stesso espiare la pena residua di 8 mesi e 22 giorni di reclusione per il reato di “maltrattamenti in famiglia” commesso in data 28 novembre 2016. L’arrestato veniva condotto presso la casa circondariale di Latina, come disposto dall’A.G.