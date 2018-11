San Felice Circeo (LT). Tentano di vendere un gommone inesistente, 63enne truffato

In data 27 novembre 2018, i militari dell’Arma del luogo, a conclusione di specifica attività investigativa, identificavano e deferivano in stato di libertà per concorso nel reato di “truffa” un 63enne, un 51enne ed un 31enne tutti residenti a Napoli.

I predetti, tramite web, con artifici e raggiri – dietro la falsa promessa di cedere un gommone – riuscivano a farsi accreditare da un 62enne di Roma, su carta postepay, la somma di euro 100 a titolo di caparra.