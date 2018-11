Nettuno (RM): Arrestato dai Carabinieri di Campoverde un 60enne per “favoreggiamento della prostituzione”

Il 27 novembre 2018, alle ore 7:00, a nettuno (RM), i militari della Stazione Carabinieri di Campoverde (LT), collaborati nella fase esecutiva dall’Arma locale, hanno tratto in arresto, in ottemperanza all’ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Latina, un 60enne del luogo ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento della prostituzione.

Gli esiti dell’ indagine, condotta dai militari operanti principalmente per mezzo di servizi svolti sul territorio, hanno permesso di documentare come l’uomo, in cambio di denaro, dall’aprile di quest’anno sino alla data odierna, abbia favorito il meretricio di donne bulgare e brasiliane, tra i comuni di Aprilia (LT) e Nettuno (RM), accompagnandole e riprendendole dal posto di lavoro.

L’arrestato verrà associato presso la casa circondariale di Velletri (RM), a disposizione dell’A.G.