Milano: la Polizia di Stato sospende la licenza per 10 giorni all’esercizio commerciale “Mayma Frutta” e al Centro scommesse di via Fontanelli

La Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio e di monitoraggio dei locali pubblici mediante i sistematici servizi finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità, ha sospeso la licenza per 10 giorni all’esercizio di vicinato “Mayma Frutta” a Milano in via Volvino 7 e al Centro scommesse sportive e ippiche a Milano, in via Fontanelli n. 7.

Il Questore di Milano, Marcello Cardona, ha disposto il decreto di sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., degli esercizi pubblici per 10 giorni e i provvedimenti, predisposti dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, sono stati notificati ieri 27.11.2018 dagli agenti dei Commissariato di PS Scalo Romana e Comasina

L’art. 100 del T.U.L.P.S. prevede che il Questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Gli episodi accaduti nei locali accertati dagli agenti per la loro gravità hanno reso necessario i provvedimenti ed il Questore ha disposto la sospensione delle licenze al fine di evitare la reiterazione dei comportamenti illeciti e violenti da parte dei suoi frequentatori, con precedenti penali e di Polizia anche per reati in materia di stupefacenti, i quali possono arrecare danno per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini scoraggiando nel locale la presenza abituale di avventori pregiudicati o tratti in arresto in più circostanze. Lo scopo perseguito dal citato art. 100 è quello di perseguire l’effetto dissuasivo sui soggetti “indesiderati”, i quali sono privati per qualche tempo di un luogo abituale di aggregazione e avvertiti della circostanza che la loro presenza nell’esercizio è oggetto di attenzione da parte dell’Autorità di P.S.

Dagli esiti dei controlli effettuati presso l’esercizio di vicinato “Mayma Frutta” dagli agenti della Polizia di Stato è emerso quanto segue: in data 15.11.2018, alle ore 20.00, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, insospettiti dalla presenza di più persone intente a bere all’interno del locale, hanno notato due avventori che, dopo essersi intrattenuti a parlare con gli altri clienti, si sono recati nel retro del negozio per uscirne subito, allontanandosi lungo la via con aria sospetta. Gli agenti sono riusciti a bloccare nelle adiacenze del locale i due individui, uno dei quali ha consegnato loro dello stupefacente del tipo hashish e successivamente hanno proseguito il controllo all’interno del locale dove hanno identificato cinque avventori, uno dei quali destinatario di un Ordine emesso dal Questore e del conseguente decreto emanato dal Prefetto a lasciare il territorio nazionale

I poliziotti hanno effettuato la perquisizione dell’esercizio, che ha dato esito positivo in quanto è stato rinvenuto un pezzo di hashish, occultato sotto a un frigorifero posizionato nel retro del locale; uno zaino, chiuso da un lucchetto, nella disponibilità esclusiva del gestore, occultato su un soppalco, all’interno del quale era custodita un’ingente somma di denaro, pari a oltre 30.000,00 €, suddivisa in diversi tagli, un bilancino di precisione nascosto di fianco allo zaino e due telefoni

Al termine dell’operazione, gli agenti hanno deferito in stato di libertà l’uomo per rispondere del reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990; Il locale è stato oggetto di un intervento svolto in data 21.7.2018, alle ore 23.45, in relazione alla presenza di un gruppo di persone moleste e con atteggiamento sospetto, le quali bivaccavano presso lo stesso.

In data 20.8.2018, alle ore 22.59, la Polizia di Stato è intervenuta a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini che lamentavano forti schiamazzi causati dalla clientela del locale; in quest’ultima circostanza alcuni avventori sono risultati gravati da diversi precedenti di polizia, uno dei quali, in particolare, destinatario della misura dell’Affidamento in prova.

Tenuto conto che il locale Mayma Frutta costituisce un concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini in quanto “luogo di transito e di occultamento di sostanze stupefacenti destinate al mercato illegale dello spaccio” si è provveduto alla chiusura per 10 giorni e gli agenti del Commissariato di PS “ Scalo Romana“ hanno apposto ieri, 27.11.2018, i sigilli su ordine del Questore.

Dagli esiti dei controlli effettuati presso Centro scommesse sportive e ippiche a Milano, via Fontanelli n. 7 dagli agenti della Polizia di Stato è emerso quanto segue:

in data 29.1.2018, alle ore 18.00, sono stati identificati tredici avventori, di cui cinque con precedenti penali e di polizia, anche per reati in materia di stupefacenti.

In data 22.3.2018, alle ore 20.10, è stato identificato un avventore con precedenti penali e di polizia per reati inerenti agli stupefacenti.

In data 28.3.2018, alle ore 15.10, sono stati identificati ventidue avventori, di cui nove con precedenti penali e di polizia, anche per reati inerenti agli stupefacenti, contro il patrimonio e la persona, per violenza a pubblico ufficiale e per gioco d’azzardo.

In data 16.4.2018, nella tarda serata, sono stati identificati tredici avventori, di cui quattro con precedenti penali e di polizia, anche per reati riguardanti gli stupefacenti, contro il patrimonio e la persona, per riciclaggio, per porto abusivo e detenzione di armi.

In data 9.5.2018, alle ore 14.30, sono stati identificati quattordici avventori, di cui sei con precedenti penali e di polizia, anche per reati contro il patrimonio, per frode informatica; un avventore, in particolare, è risultato con precedenti anche per spaccio di stupefacenti.

In data 4.7.2018, alle ore 15.25, sono stati identificati quattordici avventori, di cui cinque con precedenti penali e di polizia, anche per reati inerenti agli stupefacenti e contro la persona.

In data 24.9.2018, alle ore 15.00, sono stati identificati nove avventori, di cui quattro con precedenti penali e di polizia, anche per reati contro il patrimonio e la persona, per gioco d’azzardo; un avventore, in particolare, è risultato destinatario di obbligo di presentazione alla P.G. in relazione a reati inerenti agli stupefacenti;

In data 20.10.2018, alle ore 20.45, sono stati identificati quattordici avventori, di cui otto con precedenti penali e di polizia, anche per reati inerenti agli stupefacenti, contro il patrimonio e la persona, per porto abusivo e detenzione di armi, nonchè per falsità in scrittura privata; un avventore, in particolare, è risultato affidato ai servizi sociali.

In data 14.10.2018, alle ore 21.15, un equipaggio delle volanti, nel transitare in via Fontanelli, ha riconosciuto all’interno del centro scommesse un avventore arrestato in passato per reati riguardanti gli stupefacenti, identificato più volte tra i clienti del locale e che nella circostanza gli operanti, appostati nelle immediate adiacenze dell’esercizio, hanno assistito a una cessione di sostanza stupefacente, risultata successivamente cocaina. Lo spacciatore è stato arrestato per il reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990;

L’esercizio pubblico è stato destinatario di un decreto di sospensione della licenza emesso, ex art. 100 del T.U.L.P.S., in data 14.4.2017 durante la precedente gestione, per analoghe problematiche. Tenuto conto che il centro scommesse in questione costituisce un concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini si è provveduto alla chiusura per 10 giorni e gli agenti del Commissariato di PS Comasina hanno apposto ieri, 27.11.2018, i sigilli su ordine del Questore.