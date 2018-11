Giarre (CT) . Spacciava “coca” e “fumo” tra le case popolari: pusher in manette in via Settembrini

I Carabinieri della Stazione di Giarre hanno arrestato nella flagranza un 30enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio antidroga svolto domenica notte in via Settembrini, nel cuore dei complessi di edilizia popolare, i militari, dopo un lungo servizio di osservazione, hanno scelto il momento opportuno per intervenire e bloccare il reo all’interno di un vano, dov’erano collocati i contatori condominiali, dove era stata nascosta e preparata la droga da piazzare in strada ai diversi acquirenti.

La perquisizione del locale, poi estesa alla persona, ha consentito ai carabinieri di rinvenire e sequestrare: 14 dosi di cocaina, 22 dosi di marijuana e due bilancini elettronici di precisione, nonché di trovare in tasca dello spacciatore 50 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività illecita.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.