Castel Guelfo Incidente stradale in via Nuova

Ieri sera, i Carabinieri della Tenenza di Medicina sono intervenuti all’intersezione tra via Nuova e via di Dozza per rilevare un’incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte quattro persone che si trovavano a bordo di una BMW 530, un 54enne italiano alla guida dell’auto e tre passeggeri.

Due sono rimasti illesi, mentre una 17enne è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna e ricoverata in prognosi riservata. L’autista, invece, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imola e ricoverato con una prima prognosi di 25 giorni.