Tratto in arresto per evasione

Aprilia: Il 24 settembre 2018, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale reparto territoriale, in esecuzione di specifica ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Roma – Sezione III Penale, hanno tratto in arresto un 33enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, per il reato di evasione, poiché la misura è stata ritenuta dall’A.G. inefficace grazie alle risultanze investigative prodotte dai militari operanti. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina