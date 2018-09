Panarea: i Carabinieri eseguono controlli anti frode

I Carabinieri del Posto Fisso presso l’isola di Panarea hanno eseguito nella giornata di ieri, insieme a personale ASP- Dipartimento della Prevenzione di Messina diversi controlli ad alcuni esercizi di ristorazione dell’isola.

Nella circostanza hanno denunciato per tentata frode in commercio la titolare di un ristorante perché proponeva nel proprio menù alimenti freschi quando in realtà erano surgelati.

Sono stati controllati tre esercizi di ristorazione e numerose sono state le sanzioni amministrative per mancanza di reti antinsetto, mancanza di rintracciabilità degli alimenti, assenza di un piano di autocontrollo