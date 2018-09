Ladre funambole arrestate dai Carabinieri di Pineto

Nel tardo pomeriggio di ieri, un passante, nella frazione di Scerne di Pineto, ha notato due giovani donne intente ad armeggiare con un grosso cacciavite sulla serratura del portone di ingresso di una palazzina condominiale, così ha pensato bene di allertare i Carabinieri di Pineto, che dopo pochi minuti sono giunti sul posto.

Nel frattempo le ladre erano già entrate in un appartamento al primo piano del condominio. L’arrivo dei Carabinieri, però, non è passato inosservato alle due malviventi, che così hanno tentato invano di fuggire aggrappandosi al balcone dell’abitazione. Sono state comunque raggiunte e bloccate: si tratta di S.N., diciottenne e di una ragazzina quattordicenne, entrambe rom provenienti da uno dei tanti campi nomadi di Roma. Per la diciottenne sono scattate le manette e la donna, dopo le formalità di rito, è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo e portata agli arresti a Castrogno. La ragazzina, invece, è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila e riconsegnata ai propri genitori, venuti a riprendersela a Giulianova. L’accusa, per entrambe, è quella di furto aggravato e porto abusivo di strumenti atti allo scasso in quanto, con loro, avevano due grossi cacciaviti ed altri arnesi utili per forzare le serrature, che quindi sono stati sequestrati.