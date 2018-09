1. Nelle prime ore di mercoledì 26 settembre 2018, nei Comuni di Alassio e Pietra Ligure, personale del Comando Provinciale di Savona, hanno dato esecuzione:

 un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale ordinario di Savona, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti un sodalizio composto da numerosi cittadini extracomunitari di origine bengalese, tutte indagate a vario titolo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, estorsione continuata, calunnia e possesso ingiustificato di armi;

 un provvedimento di perquisizione domiciliare ed acquisizione documentale nei confronti di 6 obiettivi, tra cui 4 esercizi pubblici e 2 abitazioni.

L’indagine, avviata nel mese di maggio 2018 e condotta da militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alassio, ha consentito di: comprovare come gli investigati, avessero posto in essere un’organizzazione che si occupava di promuovere e dirigere, dietro compenso in danaro di 6.000 euro cadauno, il trasporto di cittadini bengalesi dal Bangladesh al nostro territorio nazionale, transitando attraverso il territorio di Emirati Arabi, Giordania, Turchia, Libia, attraversando il mar Mediterraneo, per far ottenere loro il permesso di soggiorno per motivi umanitari; accertare come gli indagati assumessero i citati cittadini extracomunitari come dipendenti presso attività commerciali appositamente avviate, al fine di fargli ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, costringendoli poi con minaccia e violenza a rilevare le stesse attività e ad acquistare la merce esclusivamente da loro; documentare estorsioni, minacce ed aggressioni patite dalle vittime le quali erano costrette a pagare 300 euro per un posto letto all’interno di appartamenti affittati regolarmente da membri dell’organizzazione e occupati da più di 12 persone, per evitare ripercussioni sulla propria incolumità o su quella dei famigliari rimasti in patria.