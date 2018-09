Nonnina investe due pedoni e tira dritto 92enne denunciata dai Carabinieri

Nella mattina di ieri, i Carabinieri di Vergato sono stati impegnati a rilevare un incidente stradale che ha coinvolto un’anziana automobilista di Grizzana Morandi e due pedoni di Vergato.

È successo alle ore 10:25, quando la Centrale Operativa del 112 è stata informata che una 45enne era stata investita da un’automobile mentre stava camminando in via Bortolotti e l’autista, invece di fermarsi e prestare assistenza, aveva proseguito la marcia in direzione del mercato allestito in Piazza IV Novembre, dove investiva un altro pedone, un 85enne che si trovava sul posto per fare la spesa. All’arrivo dei Carabinieri, l’autista, 92enne italiana, era confusa e agitata. L’anziana automobilista è stata tranquillizzata dai militari e informata delle responsabilità connesse all’articolo 189 del Codice della Strada: “Comportamento in caso di incidente”.

I due pedoni sono stati trasportati al Pronto Soccorso. Ad avere la peggio è stata la 45enne che ha riportato delle ferite di media gravità agli arti inferiori.