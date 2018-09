Donna arrestata per rapina impropria dopo aver asportato occhiali da sole

Latina: Nella serata di ieri i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia Carabinieri di Latina hanno tratto in arresto in flagranza di reato per “rapina impropria” (art.628 co.2 c.p.) H.N. nata a Latina cl.1992.

La stessa, dopo aver asportato dal negozio di ottica “Salmoiraghi e Vigano’” sito all’interno del centro commerciale Latina Fiori 3 paia di occhiali marca “Ray Ban”, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, ancora con la refurtiva in mano, procurava delle lesioni al personale addetto alla sicurezza nel frattempo giunto per bloccarla. Il tempestivo sopraggiungere dei militari della compagnia Carabinieri di Latina permetteva di bloccare definitivamente la donna e condurla in caserma. In seguito alla ricostruzione della vicenda la stessa veniva tratta in arresto in quanto ritenuta responsabile del reato di rapina impropria e condotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per mercoledì 26 settembre. La refurtiva, del valore di circa 450 euro, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.