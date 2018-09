Toscanella: Ruba la bici all’edicolante e fugge ladro denunciato dai Carabinieri

Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Dozza hanno individuato l’autore del furto di una bicicletta ad una donna di Toscanella.

La vittima, ieri mattina, era uscita subito da casa per andare a lavoro ed aveva parcheggiato la sua bici in via Emilia di Toscanella. Dopo qualche minuto, l’amara sorpresa, la bicicletta era stata rubata. I Carabinieri della Stazione Dozza, subiti attivati dalla donna, dopo aver raccolto le prime testimonianze, hanno subito individuato l’autore in un 49enne del luogo, rintracciato nella sua abitazione dozzese unitamente alla bici prima rubata. Il 49enne è stato denunciato per furto aggravato, mentre la bicicletta è stata restituita alla legittima proprietaria.