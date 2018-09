I Carabinieri di Aosta arrestano pregiudicato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate

Un 35enne residente nel capoluogo è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della stazione di Saint Pierre nella tarda serata di ieri domenica 23 settembre al termine di una fulminea attività investigativa.

Su segnalazione della centrale operativa, pattuglia aliquota radiomobile, con la collaborazione del personale Questura e della polizia locale di Aosta, intervenivano per un aggressione di una donna in casa con delle forbici l’arrestato inducendola in uno stato di tensione e assoggettamento tale dal farle rifiutare in un primo momento le cure mediche, nonostante le ferite riportate. Successivamente la vittima veniva escussa da militari operanti che ricostruivano un quadro di violenza domestica iniziato da luglio u.s. fatto di continue liti e aggressioni mai denunciate per paura di ritorsioni. Condotta presso Pronto Soccorso veniva dimessa per ferita da taglio alla mano destra guaribile in gg 10 s.c., dandole la possibilità di contattare centri territoriali antiviolenza. Le forbici sottoposte a sequestro.

L’arrestato si trova ristretto al carcere di Brissogne in attesa dell’udienza di convalida.