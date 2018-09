Danneggiamento della giostrina “Cavallo dondolante per bambini” Denunciato un 46enne

I Carabinieri della stazione di Menaggio hanno portato a termine in questi giorni un’interessante attività di indagine, assicurando alla giustizia l’autore del danneggiamento della giostrina “Cavallo dondolante per bambini”, avvenuto nella centralissima piazza Garibaldi del capoluogo del centro lago la notte del 17 settembre scorso.

Il gesto, che era stato portato a termine con la deflagrazione di materiale pirotecnico, aveva destato dal sonno non pochi abitanti, in quanto il boato si era distintamente udito nella calma notturna.

In particolare, i militari, dopo una intensa e veloce attività investigativa in cui hanno raccolto numerose testimonianze e visionato diversi filmati di videosorveglianza pubblica e privata anche di luoghi limitrofi all’avvenuto danneggiamento, sono riusciti ad raccogliere chiare prove di colpevolezza nei confronti di I.A., comasco 46enne, che, per mero fine vandalico, dopo aver visto un foro nella vetroresina del cavallino, ha inserito un grosso petardo che, esplodendo, ha danneggiato la giostrina rendendola inutilizzabile.

L’autore è stato, quindi, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como.