Napoli, Piazza Trieste e Trento: giovane del “Mercato” ferito a una gamba con un colpo di pistola. indagini dei Carabinieri

Alle 05.00 circa di stamattina un 20enne del Mercato è giunto al Pronto Soccorso del Vecchio Pellegrini con una ferita d’arma da fuoco a una gamba.

Il giovane ha raccontato ai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro che poco prima, mentre transitava per Piazza Trieste e Trento, giunto all’angolo con via Toledo era stato avvicinato da sconosciuti in sella a una moto, di cui non ha saputo o voluto fornire dettagli, che senza alcun motivo gli avevano sparato colpendolo alla coscia sinistra.I sanitari, dopo le prime cure, lo hanno dimesso con una prognosi di 30 giorni.Nel corso di sopralluogo effettuato al posto i Carabinieri hanno effettivamente rinvenuto e sequestrato un bossolo di semiautomatica calibro 9.Avviate indagini per verificare nel dettaglio motivo ed esatta dinamica dell’accaduto.