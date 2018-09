Assago- Mediolanum Forum Campionati mondiali di Pallavolo Maschile – Misure di Vigilanza , Ordine e Sicurezza pubblica disposte dalla Questura di Milano

In occasione dei campionati mondiali di Pallavolo Maschile, del 21, 22 e 23 settembre, il Questore di Milano Marcello Cardona ha disposto servizi di prevenzione vigilanza e controllo mirati al regolare svolgimento delle 6 partite in calendario.

In relazione alla partecipazione dei numerosi spettatori, circa 12000 al giorno, tutti i servizi disposti e svolti dalla Polizia di Stato sono coordinati dagli agenti della centrale operativa della Questura di Milano, diretta dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il Questore di Milano Marcello Cardona ha previsto un dispositivo di prevenzione, vigilanza e controllo, anche in contrasto a fenomeni di criminalità e a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica per il regolare svolgimento delle pubbliche manifestazioni, predisponendo un servizio di filtraggio ad ampio e medio raggio dei tifosi, con scrupolosi controlli agli accessi nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori. I servizi sono stati svolti preventivamente con sopralluoghi, ispezioni e bonifiche, con il presidio dei varchi di accesso, con il contributo degli organizzatori e con l’ausilio degli steward, nell’ottica della gestione partecipata della sicurezza. L’attività di filtraggio è avvenuta attraverso 6 Gate con l’utilizzo di metaldetector. Il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale ha, inoltre provveduto a sensibilizzare gli equipaggi della Polmetro per la vigilanza delle linee e delle fermate della tratta della metropolitana in direzione Assago. Il Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Milano ha assicurato idonei servizi di avvistamento lungo le tratte autostradali di competenza, nonché sul tratto della tangenziale prospicente l’area dell’impianto sportivo.Il Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria ha provveduto, in adempimento alla specifica competenza, presso le stazioni di questo capoluogo a vigilare sugli arrivi degli spettatori. I servizi disposti dalla Questura sono svolti con l’impiego di circa 240 operatori della Polizia di Stato, con l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme al Reparto Mobile di Milano, al Reparto Mobile di Bologna e al Reparto Mobile di Padova, con gli agenti della Scientifica della Digos; con l’ausilio di personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e, per i profili di competenza, della Polizia Locale di Milano e di Assago del personale dell’ATM.