Sorpreso con 405 grammi di papavero da oppio. Arrestato

Terracina (LT): In data 21 settembre 2018, i militari della Tenenza Carabinieri di Fondi, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Terracina, a conclusione di un mirato servizio, traevano in arresto, nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, S. J., 35enne cittadino indiano residente in San Felice Circeo, poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizioni personale e domiciliare, di complessivi 405 (quattrocentocinque) grammi circa di papavero da oppio.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, espletate le formalità di rito, sarà condotto presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.