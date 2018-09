Si era creato il suo personale market della droga: Pusher in manette a San Cristoforo. Sequestrati crack e cocaina

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 28enne catanese Ivan GANGI, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa, gli uomini del Nucleo Operativo la scorsa notte hanno fatto irruzione in un sottoscala di Via Silvestri angolo Via Sturiale, luogo in cui hanno sorpreso il giovane pusher mentre “gestiva” il suo personale market di droga, così composto:

111 involucri in carta d’alluminio contenenti “crack”, 30 dosi di cocaina, 3 bilancini elettronici di precisione, 100 euro in contanti, nonché diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per tagliare e confezionare le dosi da piazzare.

La droga è il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.