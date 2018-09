Operazione anti droga, due pusher in manette

Sperlonga (LT): Il 20 settembre 2018, militari della locale stazione, a conclusione di mirato servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, traevano in arresto, nella flagranza di reato, due giovani del posto, un 19 enne A.G. e un 21 enne D.F..

In particolare questi ultimi, in seguito a perquisizione personale, venivano trovati in possesso di complessivi grammi 53 circa di “hashish”, in parte già suddivisi in varie dosi. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro analogamente ai telefoni cellulari utilizzati dai predetti per le frequenti attività di spaccio. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati condotti presso le proprie abitazioni ove rimarranno ristretti, agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo