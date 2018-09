Gaeta (LT). Cartucce detenute illegalmente

In data 19 settembre 2018, i militari della locale Tenenza Carabinieri, a conclusione di attività di indagine, deferivano in stato di libertà per il reato di “detenzione abusiva di armi” un 51enne del luogo.

L’uomo, già deferito alla competente A.G. in data 27 luglio 2018 per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”, a seguito di ulteriori accertamenti eseguiti sulle armi legalmente detenute e ritirate in tale contesto a scopo cautelare, risultava detenere abusivamente nr.38 cartucce cal.38 per pistola nonché 43 cartucce calibro 8 per pistola. munizionamento sottoposto a sequestro.