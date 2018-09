Borgo Sabotino (LT): Il 20 settembre 2018, in Latina, militari della stazione di Borgo Sabotino, deferivano all’A.G. in stato di libertà per evasione, un uomo L.E. 41enne di Roma, in atto agli arresti domiciliari.

Lo stesso in seguito al controlli eseguiti dai Carabinieri, risultava irreperibile presso la propria abitazione.