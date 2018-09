Ramacca (CT). Rischia di annegare in auto: Salvato dai Carabinieri. Macchina investita dall’acqua del torrente Sbardasino esondato per le abbondanti precipitazioni.

Ieri pomeriggio i Carabinieri della locale Stazione, su richiesta telefonica di alcuni automobilisti, sono intervenuti in soccorso di un 60enne di Castel di Iudica (CT) il quale, mentre transitava con la propria autovettura al Km 5+500 della S.S. 288, a causa della violenta perturbazione che ha colpito la zona di Ramacca, è stato investito da un fiume di acqua e fango, creatosi per l’esondazione del torrente Sbardasino, finendo fuori strada.

I militari, resisi conto della gravità del fatto, poiché l’acqua continuava a salire di livello rischiando di far annegare l’uomo, hanno bloccato un escavatore transitante su quella strada, sono saliti a bordo del mezzo ed avvicinandosi all’autovettura del malcapitato gli hanno cinto una corda alla vita per poi issarlo sull’escavatore e portarlo in salvo.