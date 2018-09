Giugliano in Campania: Carabinieri eseguono o.c. elemento del clan “Mallardo” in carcere

I Carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Giugliano hanno arrestato, dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso la Corte d’Appello di Napoli, Michele Di Nardo, un 39enne del luogo ritenuto affiliato al clan camorristico dei “Mallardo”.

Di Nardo dovrà espiare 4 anni di reclusione per estorsioni aggravate dal metodo mafioso commesse ai danni di distributori di carburante e per una rapina aggravata in concorso: i reati risalgono all’aprile 2009 e furono commessi a Giugliano in Campania.L’arrestato è stato associato a Secondigliano.