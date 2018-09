Polizia Municipale.- Sequestrata media struttura di vendita in viale Regione Siciliana

Gli agenti del nucleo accertamenti e tributi della polizia municipale, nel corso delle verifiche eseguite in ambito del Suap lo sportello unico attività produttive, ha sequestrato perché sprovvista di autorizzazione alla vendita, una media struttura di circa 400 metri quadrati ubicata in viale Regione Siciliana, dedita alla vendita di arredi per esterni e parquet.

Oltre al sequestro è stata comminata al titolare una sanzione di importo pari a tremila euro perché sprovvisto delle dovute autorizzazioni amministrative.-

Com. Stam.