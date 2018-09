Catania. Sorvegliato si unisce ad altri pregiudicati: Arresto dei “Lupi” al Villaggio Sant’Agata (Foto)

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 35enne catanese Mario Gianluca SANFILIPPO, poiché ritenuto responsabile di inosservanza degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

I militari, in servizio anticrimine nel popoloso quartiere del capoluogo etneo, giunti all’altezza del distributore di carburanti della Erg di Via Giovanni da Verrazzano, hanno riconosciuto e fermato l’uomo mentre conversava con altre persone – risultate gravate da precedenti penali – pertanto in evidente violazione delle prescrizioni imposte dalla misura preventiva a cui era sottoposto.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.