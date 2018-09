36enne in manette per maltrattamenti in famiglia

Roccasecca dei Volsci (LT): In data 19 settembre 2018, i militari della stazione Carabinieri di Priverno (LT) traevano in arresto, nella flagranza dei reati di “maltrattamenti in famiglia” e “lesioni personali aggravate” un 36enne nato in Marocco e domiciliato in Roccasecca dei Volsci.

L‘uomo, nella serata di ieri, all’interno della propria abitazione, per futili motivi, aveva aggredito la propria moglie 34enne marocchina e la propria figlia di nove anni, entrambe conviventi e che da tempo maltrattava, cagionando loro lesioni giudicate guaribili con prognosi di gg. 3 ciascuna.

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria