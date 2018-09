Stazione Centrale di Milano, vìola la sorveglianza speciale. Arrestato dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia della Polizia Ferroviaria in servizio presso la Stazione di Milano Centrale, durante un giro di controllo, è intervenuta nella zona dedicata alle biglietterie automatiche di stazione perché un uomo di 44 anni infastidiva, con prepotenza, i viaggiatori intenti a fare i biglietti, chiedendo loro del denaro in cambio di un aiuto, non richiesto, nell’emissione del titolo di viaggio.

Da un primo controllo, l’uomo è risultato sprovvisto di documenti e, accompagnato negli uffici della Polfer, da una verifica nelle banche dati a disposizioni delle Forze dell’Ordine, è risultato avere numerosi precedenti penali e di polizia, tra cui la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di un anno ed il divieto di accesso allo scalo ferroviario di Milano Centrale e zone limitrofe. Più volte indagato in stato di libertà per violazione della sorveglianza speciale, è stato arrestato, processato con rito direttissimo, è stata applicata la custodia in carcere