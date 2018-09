Polizia di Stato: Campagna Tispol edward un giorno senza morti sulle strade europee

Domani, 19 settembre 2018, il Network Europeo delle Polizie Stradali TISPOL ha programmato l’effettuazione della Campagna Europea congiunta denominata EDWARD.

L’iniziativa, che si svolgerà con il supporto della Commissione Europea, si inserisce nell’ambito della settimana europea della mobilità dal 17 al 23 settembre 2018 e ha lo scopo di ottenere, a livello europeo, una giornata a zero vittime sulla strada facendo riflettere gli automobilisti sul loro comportamento alla guida.Il fine dell’organizzazione è quello di sviluppare una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee al fine di ridurre il numero di morti e di feriti gravi sulle strade di tutto il mondo.In occasione di tale iniziativa, la Polizia Stradale di Milano, per la giornata del 19 settembre 2019, predisporrà dei servizi mirati nell’arco delle 24 ore, volti alla riduzione delle principali cause di incidentalità, con particolare riguardo all’uso dei telefoni cellulari alla guida che rappresenta la principale fonte di distrazione. Tutto il personale operante sarà sensibilizzato sulla necessità di porre in essere una incisiva azione repressiva nei confronti dei conducenti che utilizzano i telefoni cellulari, smartphones o cuffie sonore durante la marcia.Tutti coloro che vorranno sostenere la campagna sono invitati a visitare la pagina web https://projectedward.eu/ – dove è illustrata l’iniziativa ed a fare click sul tasto pledge (trad. impegno), tramite il quale, ciascun utente della strada, inserendo la propria e-mail e il proprio nome, sottoscriverà formale impegno a rispettare le regole del codice della strada nell’ottica della riduzione dell’incidentalità su tutte le strade europee.