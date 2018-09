Granarolo Emilia “Rubano le mele alla Facoltà di Agraria” tre giovani denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Granarolo Emilia hanno denunciato tre giovani per furto aggravato in concorso. È successo l’altra notte, quando una pattuglia dei Carabinieri impegnata nei controlli del territorio si è accorta che nei pressi di un terreno demaniale di via Cadriano e in uso alla Facoltà di Agraria di Bologna, c’era una macchina sospetta. All’interno del veicolo, fermo e chiuso a chiave, ma con il motore ancora caldo, c’erano alcune buste di prodotti ortofrutticoli.

L’immediata ispezione dei luoghi ha consentito di individuare tre giovani italiani sporchi di fango, un 24enne e due 20enni, tutti incensurati, mentre si accingevano ad uscire dall’area in questione, dopo aver occultato nelle vicinanze altro borsone contenente circa 30 kg di prodotti, tutti restituiti agli aventi diritto.