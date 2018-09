Carabinieri della Stazione di Sinalunga arrestano un 23enne per detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana

La mattina del 16.09.2018, a Sinalunga, in via Giannini, durante i controlli straordinari del territorio disposti dalla Compagnia Carabinieri di Montepulciano, i Carabinieri della Stazione di Sinalunga controllavano un’autovettura Alfa Romeo a bordo della quale viaggiavano tre giovani.

I militari notavano subito che i ragazzi erano palesemente agitati, per cui – sospettando che potessero aver combinato qualcosa di illecito – decidevano di perquisirli. L’intuizione si rivelava esatta, infatti uno di essi, L.M. di 23 anni, residente a Sinalunga ma senza fissa dimora, nascondeva negli indumenti intimi 11 dosi tra hashish e marijuana. Altre due dosi venivano trovate sotto il tappetino posteriore dell’auto. A quel punto L.M. veniva accompagnato in caserma e per lui, dopo le formalità di rito, si aprivano le porte del carcere di Siena.

Il giorno seguente, l’arresto del giovane veniva convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Siena e subito dopo L.M. veniva rimesso in libertà.

I Carabinieri stanno ora indagando per individuare la rete di assuntori di stupefacenti che si serviva da L.M. e, soprattutto, come questi si riforniva della droga da spacciare.