Arrestato un 30enne per furto aggravato

Latina: Il 17 settembre 2018, ore 13.00 circa, in via p.l. nervi, presso il centro commerciale Panorama, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile -aliquota radiomobile, su segnalazione pervenuta locale centrale operativa, traevano in arresto in flagranza del reato di “furto aggravato” un 30enne nato in Ucraina in Italia senza fissa dimora.

L’uomo, all’interno del supermercato, dopo aver occultato dentro uno zaino sei (6) bottiglie di liquore per un valore complessivo di “euro 65,80”, si dava a precipitosa fuga venendo bloccato da personale della vigilanza e dai militari operanti tempestivamente giunti sul posto. La refurtiva recuperata è stata prontamente riconsegnata.